Real Madrid vs. Atlético de Madrid: estas son las posibles alineaciones del derbi

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La capital española se detiene este fin de semana. El Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en un duelo marcado por los regresos y las ausencias forzadas. Tras superar un esguince de rodilla, Kylian Mbappé vuelve a la titularidad para formar una dupla de ataque temible junto a Vinícius Jr. El francés, que ya suma 38 goles en la temporada, busca mantener su racha goleadora ante los rojiblancos, a quienes ya ha castigado en sus dos enfrentamientos ligueros previos.

Sin embargo, no todas son noticias positivas para Arbeloa. La lesión de Courtois abre las puertas de la portería a Andriy Lunin, quien deberá afrontar su periodo más largo de continuidad en lo que va de curso. En defensa, destaca el retorno de Carreras por la izquierda y la consolidación de la pareja Rüdiger-Huijsen, mientras que en la medular, el canterano Thiago Pitarch parece haberle ganado la partida a los nombres de peso, convirtiéndose en el "titularísimo" del técnico salmantino.

El Atlético del "Cholo": Agotado pero con la moral alta

Por el bando colchonero, Diego Pablo Simeone llega al Bernabéu con el desgaste propio de una exigente eliminatoria de Champions ante el Tottenham. El "Cholo" no podrá contar con piezas clave como Jan Oblak y Pablo Barrios, lo que otorga la responsabilidad del arco al argentino Juan Musso.

La estrategia defensiva del Atlético pasará por situar a Marcos Llorente en el lateral derecho para frenar la velocidad de Vinícius. En ataque, la sorpresa podría ser la suplencia de Antoine Griezmann, dejando la punta de lanza en manos de la potencia de Sorloth y la movilidad de Julián Álvarez, reservando al "Principito" como revulsivo de lujo para la segunda mitad.

Alineaciones probables para el derbi

Real Madrid: Lunin; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Fede Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Güler; Mbappé y Vinícius Jr.

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Le Normand, Giménez (o Hancko), Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Álex Baena; Sorloth y Julián Álvarez.

El partido no solo pone en juego el orgullo de la ciudad, sino también la persecución por el liderato de LaLiga antes del parón de selecciones. Arbeloa ha mantenido su costumbre de no revelar la convocatoria hasta el último momento, dejando en el aire el papel que jugarán hombres como Jude Bellingham, quien tras su reaparición, plantea el bendito dilema de a quién sacrificar en el once inicial.

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