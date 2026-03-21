Miami Open 2026: Carlos Alcaraz frena la fuerza de Joao Fonseca

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Carlos Alcaraz ha iniciado su camino en el Miami Open 2026 demostrando por qué domina la cima del tenis mundial. En un duelo generacional que promete repetirse en el futuro, el español se impuso a Joao Fonseca con un doble 6-4, en un partido donde la diferencia no estuvo solo en los golpes, sino en la lectura del juego. Aunque el brasileño mostró destellos de un potencial infinito, se topó con un Alcaraz que actuó con la templanza de un veterano curtido en mil batallas.

Desde el primer set, la estrategia del murciano fue clara: no permitir que Fonseca entrara en un intercambio de "cañonazos" donde se sintiera cómodo. Alcaraz utilizó una combinación magistral de alturas, velocidades y efectos para descolocar al brasileño, quien por momentos atacaba con una agresividad desmedida pero con poca precisión. Un quiebre temprano en cada manga fue suficiente para que el español manejara los tiempos del encuentro, apoyado en un servicio inexpugnable que no cedió en toda la jornada.

Uno de los puntos críticos para Fonseca fue su bajo porcentaje de primeros servicios, una debilidad que Alcaraz castigó sin piedad. El joven de 19 años intentó mandar desde el fondo de la pista y conectó tiros ganadores espectaculares, pero la consistencia defensiva y la gestión emocional de Carlos terminaron por forzar los errores en los momentos cumbre. Alcaraz finalizó el encuentro con un balance de 26 golpes ganadores y 22 errores no forzados, números que reflejan su agresividad controlada.

Tras este triunfo que le otorga un importante impulso de confianza, el tenista de El Palmar ya pone la mira en su siguiente obstáculo: el estadounidense Sebastian Korda. Por su parte, Joao Fonseca se despide de Miami con la cabeza alta, habiendo experimentado en carne propia el nivel de exigencia que requiere enfrentar al mejor del planeta en la actualidad.

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