MLB: los campeones del Clásico Mundial retoman la acción en las Grandes Ligas

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La resaca de la gloria mundial para Venezuela ha durado poco en el terreno de juego. Apenas tres días después de la histórica victoria 3-2 sobre Estados Unidos, los integrantes de la Vinotinto han puesto fin a las celebraciones para reportarse a sus respectivos campamentos de Grandes Ligas. La cercanía de la temporada regular, que inicia la próxima semana, obligó a cancelar los planes de un viaje relámpago a Caracas, priorizando la puesta a punto física de los jugadores.

El contingente venezolano ya se encuentra dividido entre la Liga de la Toronja (Florida) y la Liga del Cactus (Arizona). En las costas de Florida, figuras como Ronald Acuña Jr., Gleyber Torres y el lanzador Ranger Suárez ya trabajan con sus equipos. Mientras tanto, en los complejos del desierto, nombres de peso como Salvador Pérez, Luis Arráez y la joven estrella Jackson Chourio han retomado sus rutinas de entrenamiento.

Un regreso marcado por la logística

Aunque el mánager Omar López y parte del cuerpo técnico deseaban celebrar la hazaña en suelo venezolano, las organizaciones de Grandes Ligas fueron estrictas con los permisos. La necesidad de cumplir con los últimos compromisos del calendario de exhibición y organizar la logística del día inaugural hizo inviable el traslado a Suramérica. Los jugadores pasaron de los festejos en el hotel de Miami directamente a sus sedes primaverales para evitar cualquier contratiempo físico.

Cuenta regresiva para el 25 de marzo

El ritmo competitivo con el que regresan los campeones es una excelente noticia para sus clubes. Al venir de jugar partidos de "vida o muerte" en el Clásico, la mayoría de los lanzadores y bateadores venezolanos llegan en una forma física superior a la habitual para estas fechas de marzo.

Todo está listo para que el próximo miércoles 25 de marzo se cante la voz de "Play Ball" en la temporada 2026. El telón se abrirá con un atractivo duelo interligas entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, donde los jugadores de la Vinotinto comenzarán su campaña portando, por primera vez en la historia, el cartel de vigentes campeones del mundo.

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