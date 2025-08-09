El lado vulnerable del '10': un recorrido por las lesiones más graves de Lionel Messi

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi, conocido en el mundo del fútbol por su resiliencia y por rara vez sufrir lesiones de gravedad, no ha sido inmune a las adversidades físicas. A lo largo de su brillante carrera, el astro argentino ha tenido que enfrentar una serie de contratiempos musculares que lo han apartado de los terrenos de juego por largos periodos, demostrando que incluso el mejor jugador del mundo tiene un lado vulnerable.

La lesión más grave de su carrera ocurrió en un partido de 2006 contra el Real Zaragoza. Messi sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por 91 días, perdiéndose 18 encuentros con el FC Barcelona. Este mismo año ya había sufrido un desgarro del bíceps femoral que lo apartó por 84 días, haciéndole perderse la final de la Liga de Campeones, un momento muy doloroso para él.

Siete años después, en 2013, el argentino volvió a sufrir la misma lesión en el bíceps femoral. Este contratiempo lo mantuvo alejado de la competición durante 59 días, perdiéndose una parte importante del inicio de la temporada.

En 2015, Messi enfrentó otra baja significativa. Tras un choque en un partido contra la UD Las Palmas, sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda. Aunque no fue una rotura completa, la lesión lo alejó de las canchas por casi dos meses, lo que le impidió disputar el Clásico contra el Real Madrid.

La más reciente lesión de Messi ha sido de menor gravedad. En 2025, el astro sufrió una lesión muscular leve en el muslo derecho durante un partido con el Inter de Miami. A pesar de que la baja fue de solo 7 a 10 días, el club optó por alejarlo del campo para que se recuperara completamente, mostrando la cautela con la que se maneja la salud de su máxima estrella.

