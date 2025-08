Lesión de Messi enciende las alarmas del Inter Miami: ¿Qué tan grave es?

Suscríbete a nuestros canales

Saltan las alarmas en el Inter Miami y en el mundo del fútbol. Lionel Messi encendió las luces de emergencia al salir lesionado en el partido contra el Necaxa, por la Leagues Cup.

El astro argentino se vio obligado a abandonar la cancha, generando gran preocupación entre los aficionados y el cuerpo técnico.

¿Qué pasó con Messi?

A los ocho minutos del partido, Messi cayó al césped tras un sprint hacia el área. Se pudo ver su frustración al golpear el césped con el puño antes de que el juego continuara.

Visiblemente adolorido, se sentó en el campo cerca del banquillo del Inter Miami, donde recibió atención en el muslo derecho por parte del cuerpo médico.

Tres minutos después, a los 11, fue sustituido por el también argentino Federico Redondo y se dirigió directamente al vestuario.

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, confirmó en la rueda de prensa posterior al partido que Messi sintió una "molestia en el isquiotibial". Aunque el entrenador no pudo dar detalles precisos sobre la gravedad de la lesión, indicó que se le realizarían estudios médicos para determinar el alcance exacto.

“Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión”, dijo el técnico argentino. “Seguramente tiene algo. Quizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia”, dijo Mascherano.

¿Cuánto tiempo estará Messi de baja?

A lo largo de su carrera, MMessi enfrentó varias lesiones en los isquiotibiales. El problema más reciente había sido en el aductor izquierdo, una dolencia que lo apartó de algunos partidos con la selección argentina a principios de este año.

La preocupación ahora es si esta nueva lesión le permitirá participar en el próximo encuentro de la Leagues Cup, donde el Inter Miami se medirá contra Pumas UNAM el miércoles.

Por el momento, no hay un diagnóstico oficial que precise el tiempo que Messi estará fuera de las canchas. El club espera los resultados de los exámenes médicos para poder ofrecer una estimación.

La preocupación en el entorno del equipo es máxima, ya que Messi es una pieza fundamental en el esquema del Inter Miami y su ausencia podría afectar significativamente el desempeño del equipo en la Leagues Cup.

Esta no es la primera vez en el año que el 10 sufre una lesión. En marzo pasado, ya había lidiado con un problema en el mismo isquiotibial, y más recientemente, en la final de la Copa América, sufrió una lesión en el tobillo derecho.

