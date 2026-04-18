El palmarés de Lionel Messi: títulos y récords con Argentina

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Lionel Messi ha logrado un total de seis títulos con Argentina, una trayectoria que abarca desde sus inicios en categorías juveniles hasta la reciente revalidación del título continental en 2024. Su palmarés con la selección absoluta incluye la Copa del Mundo de 2022, las ediciones de la Copa América de 2021 y 2024, y la Finalissima de 2022. A estos éxitos se suman sus conquistas en etapas formativas, donde obtuvo el Mundial Sub-20 en 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con la selección Sub-23.

Un acumulado sin precedentes en el fútbol profesional

El impacto de Messi se extiende a nivel de clubes, donde acumula 41 de sus 47 trofeos oficiales. Su etapa más prolífica tuvo lugar en el FC Barcelona, club con el que cosechó 35 títulos, entre los que destacan 10 Ligas de España y 4 Champions League. Posteriormente, sumó tres campeonatos con el Paris Saint-Germain y tres más con su actual equipo, el Inter Miami, incluyendo la reciente MLS Supporters' Shield. Esta cifra global lo sitúa en la cima del fútbol mundial como el jugador con más títulos colectivos en la historia de este deporte.

Excelencia individual y reconocimientos

La vitrina personal del capitán argentino es igualmente extensa, reflejando su dominio individual durante más de dos décadas. Messi cuenta con ocho Balones de Oro y seis Botas de Oro, además de haber sido nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) en el Mundial de Catar 2022 y en la Copa América 2021. Sus distinciones incluyen múltiples premios The Best de la FIFA, trofeos Pichichi como máximo goleador en España y reconocimientos internacionales como el Premio Laureus, completando un perfil deportivo que abarca todas las distinciones posibles tanto en el ámbito colectivo como en el personal.

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