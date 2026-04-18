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Países Bajos se coronará campeón del mundo en 2026 tras vencer a Portugal en la gran final, según el modelo matemático desarrollado por el economista Joachim Klement. El estudio, que combina variables deportivas con factores estructurales como el ingreso per cápita, el tamaño de la población y el ranking FIFA, anticipa un torneo marcado por la caída de las potencias tradicionales. De acuerdo con esta simulación, selecciones históricas como Francia, España e Inglaterra no lograrían alcanzar el último partido, mientras que Brasil sufriría una eliminación prematura a manos de Japón.

La proyección para la selección argentina, actual campeona del mundo, indica que el camino de "La Scaloneta" terminaría en los cuartos de final. El modelo sugiere que Argentina avanzará con solidez en la fase de grupos, pero se verá superada por Portugal en la ronda de los ocho mejores debido a la mayor profundidad del plantel europeo frente a una base argentina con mayor dependencia de sus figuras consolidadas. Este análisis prioriza la resistencia y la eficacia en partidos cerrados por encima del talento individual aislado, vaticinando un campeonato definido por la solidez estructural.

El desenlace previsto por Klement rompería con la hegemonía histórica al coronar a una selección que nunca ha levantado el trofeo. A pesar de que la opinión de diversos expertos es escéptica ante tales resultados, el autor del informe defiende la lógica de su sistema bajo la premisa de que factores ajenos al campo de juego influyen directamente en el rendimiento deportivo. De cumplirse el vaticinio, Países Bajos saldaría su histórica deuda con el fútbol mundial el próximo verano, tras el inicio del torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca.

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