El secreto de la eterna juventud Beckham: David revela su rutina con Victoria

Parece que para mantenerse en forma y feliz, la clave no solo está en el ejercicio, sino en la música que pones. David Beckham, el eterno ícono de glamour y disciplina, se sinceró sobre su vida a los 50 años, revelando el detalle más chic de su rutina: su matrimonio entrena junto ¡y él es el encargado de elegir el soundtrack!.

Beckham, que ahora es la cara de los lujosos auriculares Px8 S2 de Bowers & Wilkins, confesó la dinámica mañanera con su esposa, Victoria. "Victoria y yo entrenamos juntos todas las mañanas. La mayoría de las veces, yo me encargo de la música", soltó el exfutbolista en un evento reciente, admitiendo que el poder del playlist recae casi siempre en él.

Pero, claro, no todo es armonía musical. David reveló que sus gustos chocan con los de la ex Spice Girl, especialmente cuando se trata de levantar pesas. "El otro día estábamos escuchando algo que a ella le encantaba, Whitney Houston, pero yo estaba levantando pesas y quería escuchar algo diferente, así que puse Oasis. Me encanta entrenar con buena música", contó Beckham con gracia, sugiriendo que, al final, el rock inglés gana cuando toca hacer esfuerzo de verdad.

Un estilo que se escucha y se viste

La relación de Beckham con Bowers & Wilkins va de la mano con su imagen. Él es la figura de los nuevos auriculares supraaurales Px8 S2, un modelo que combina tecnología de punta con un diseño de alta costura.

Los Px8 S2 no son solo sonido, son un accesorio de moda: vienen revestidos de fina piel Nappa y conectados por brazos de aluminio. El propio David está fascinado con ellos, asegurando que los usa para viajar y desconectar. "Llevo usando los auriculares Px8 S2 varias semanas, y siempre pienso que no pueden mejorar… pero siempre lo hacen. No pueden ser más cómodos", dijo, avalando la apuesta de la marca por el lujo y la comodidad ergonómica.

