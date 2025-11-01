¡El show continúa! Los Dodgers vencen a Toronto y llevan la Serie Mundial al Juego 7

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este viernes 31 de octubre se pintó de azul y blanco, pero no precisamente del tono canadiense. En un choque cargado de tensión y con el título en el aire, Los Angeles Dodgers ejecutaron una operación rescate perfecta para vencer 3-1 a los Toronto Blue Jays en el Rogers Centre, negándoles la corona frente a su propia afición. Con esta victoria de supervivencia, la Serie Mundial 2025 se va al límite: un épico Juego 7 se disputará mañana, sábado 1 de noviembre, nuevamente en Toronto.

El duelo de titanes en la loma

El Juego 6 fue una batalla táctica definida por el dominio de los abridores. Los Dodgers pusieron toda su fe en Yoshinobu Yamamoto, quien respondió con una apertura de ensueño, demostrando una frialdad que contagió al resto del equipo. Yamamoto contuvo a la poderosa ofensiva de Toronto, permitiendo solo la carrera que puso el marcador en el tercer inning.

Del lado de los Blue Jays, Kevin Gausman también lanzó con maestría y mantuvo a su equipo en la pelea. Sin embargo, fueron las carreras tempranas que cedió las que terminaron costando la derrota en una noche donde no había margen de error.

El golpe de autoridad en el tercer inning

El partido se decidió en un tercer inning relámpago que rompió el momentum del pitcheo local. Los Dodgers concentraron su ataque y no miraron atrás. El receptor Will Smith rompió el cero con un doble impulsador, enviando la primera carrera a casa.

Inmediatamente después, el outfielder Mookie Betts —quien no había tenido su mejor Serie Mundial—conectó un sencillo fundamental con corredores en posición de anotar. Ese hit impulsó dos carreras más, ampliando la ventaja a 3-0 y cayendo como un balde de agua fría sobre el Rogers Centre.

La única respuesta de Toronto llegó en ese mismo episodio, cuando George Springer conectó un sencillo para poner el marcador 3-1. Sin embargo, la ofensiva local no pudo descifrar el acertijo de Yamamoto y dejó corredores vitales en base, sin poder concretar la remontada.

El candado definitivo

La resistencia de los Dodgers se selló con la actuación de su bullpen. El manager Dave Roberts confió en sus relevistas más experimentados, quienes lanzaron entradas sin permitir hits ni carreras, cerrando toda posibilidad de reacción canadiense. El golpe final lo dio el cerrador Evan Phillips, quien entró en la novena entrada y retiró a los bateadores en orden, asegurando el triunfo 3-1.

Ahora, la tensión se traslada al día siguiente. Con la serie empatada a tres juegos por bando, el Juego 7 en Toronto será un todo o nada para decidir al campeón de las Grandes Ligas.

