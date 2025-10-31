Conoce a Mamiko Tanaka: la esposa de Shohei Ohtani

Suscríbete a nuestros canales

Mientras Shohei Ohtani acapara los reflectores de la Serie Mundial con actuaciones que ya son legendarias—como sus tres jonrones y diez ponches en más de seis entradas en blanco en la Serie de Campeonato—, la estrella de Los Angeles Dodgers cuenta con un soporte fundamental: su esposa, Mamiko Tanaka.

El misterio que ocultaba a una deportista de élite

La identidad de la pareja de Ohtani fue, por meses, un secreto celosamente guardado. El misterio se disipó después de que el Doble Vía revelara en febrero del año pasado que se había casado con una mujer japonesa que era "muy especial" para él.

El propio Ohtani fue quien rompió el silencio a través de Instagram: "No solo he comenzado un nuevo capítulo en mi carrera con los Dodgers, sino que también he comenzado una nueva vida con alguien de mi país natal, Japón, que es muy especial para mí y quería que todos supieran que ahora estoy casado”, escribió el beisbolista en ese momento, sembrando la intriga.

La basquetbolista

Después de varios días de especulaciones, se confirmó que la mujer en cuestión era Mamiko Tanaka, una exbasquetbolista japonesa nacida el 11 de diciembre de 1996, por lo que actualmente tiene 28 años.

Tanaka no es ajena a la presión deportiva de alto nivel. Su carrera comenzó en la Universidad de Waseeda antes de dar el salto al profesionalismo en 2019 con Fujitsu Red Wave de la Liga de Baloncesto Femenino de Japón. La alero, que mide 1.80 metros de altura, jugó para el equipo durante cuatro años, poniendo fin a su carrera en las canchas en 2023.

El apoyo incondicional

Desde que se reveló su identidad, Mamiko Tanaka se ha convertido en una presencia constante en los eventos más importantes de la carrera de Ohtani. Ella lo acompañó en el viaje a Corea del Sur para la Seoul Series y asistió a la Gala Blue Diamond de la Fundación Los Angeles Dodgers en mayo de 2024.

Su apoyo se ha hecho aún más visible en la recta final de la temporada. Tanaka estuvo presente durante los playoffs y la Serie Mundial de 2024, cuando los Dodgers se coronaron campeones, y este año también lo acompañó en el All-Star Game de la Major League Baseball.

