El trabajo detrás de cada GP: la Fórmula 1 revela la magnitud de su fuerza laboral voluntaria

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El estudio, basado en datos empíricos de los 19 organizadores anfitriones durante el campeonato de 2025, arroja cifras reveladoras sobre el despliegue logístico necesario para organizar un fin de semana de competencia. En promedio, cada Gran Premio requiere la participación de 838 voluntarios, principalmente comisarios de pista, quienes deben gestionar la acción con un nivel de especialización técnica y profesionalismo equiparable a cualquier otro integrante del paddock.

Impacto económico y esfuerzo humano

La contribución de este equipo es vital no solo por su labor, sino por el valor económico que aportan al campeonato. Los hallazgos principales del reporte destacan:

Inversión y valor: Mientras que la FIA y sus clubes miembros destinan unos 11,1 millones de euros anuales a la capacitación y reclutamiento de este personal, el valor estimado de reemplazo laboral asciende a 13,2 millones de euros .

Dedicación absoluta: Cada voluntario dedica un promedio de 48 horas por fin de semana de carrera. Esto se traduce en un esfuerzo acumulado de 965.376 horas de trabajo no remunerado a lo largo de la temporada.

Proporción histórica: El informe establece una relación sorprendente: por cada competidor en la parrilla, se necesitan 42 voluntarios para hacer posible la carrera, situando a la F1 en la cima de los deportes mundiales en cuanto a dependencia de trabajo voluntario.

La lealtad detrás del casco

Uno de los datos más destacados del reporte es la alta tasa de retención. A pesar de que la carga de trabajo ha crecido un 20% en años recientes debido a la expansión del calendario, dos de cada tres voluntarios llevan colaborando en la categoría más de cinco años. Este compromiso a largo plazo es lo que permite que el campeonato mantenga sus estándares de seguridad y justicia, elementos que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha calificado como esenciales: "Sin ellos, sencillamente no podríamos competir".

Ante el crecimiento continuo del serial hacia nuevos territorios, la FIA ha comenzado a trabajar en la creación de un Centre of Excellence. Este centro servirá como eje central para la formación y estandarización de las mejores prácticas globales, buscando garantizar que la base de voluntarios sea sostenible a medida que el calendario sigue expandiéndose.

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