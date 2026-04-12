Miranda se corona campeón absoluto de la Copa Federación Venezolana de Atletismo 2026

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El desempeño de los atletas mirandinos fue el factor decisivo en una competencia que reunió a 600 de los mejores deportistas de Venezuela. Del puntaje total alcanzado por la selección, 285 unidades fueron aportadas por el equipo masculino, mientras que las atletas femeninas sumaron 102 puntos, consolidando una actuación integral que ratifica a la entidad como una potencia en el atletismo nacional.

Reconocimiento al esfuerzo deportivo

Tras conocerse los resultados, el secretario de Deporte del estado Miranda, Wilmer Rivas, extendió sus felicitaciones en nombre del gobernador Elio Serrano a todo el equipo técnico, entrenadores y directivos de la Asociación de Atletismo. Rivas resaltó que estos triunfos son fruto del trabajo articulado entre la Secretaría de Deporte y el Instituto de Deporte y Recreación de la entidad (Irdafim), destacando que los atletas mirandinos no solo compiten en las pistas, sino que también proyectan su excelencia en otros escenarios deportivos.

La mira puesta en el Campeonato Nacional de Relevos

El éxito en la Copa Federación es solo el inicio del fin de semana para Miranda, que este sábado busca ampliar su dominio en el Campeonato Nacional de Relevos, también organizado en las instalaciones del Brígido Iriarte. La delegación llega con grandes expectativas a las pruebas de 4x100m, 4x300m, 4x400m, 5x60m y 5x80m, abarcando desde categorías Sub-12 hasta la absoluta.

El punto de mayor interés para la jornada de hoy será la prueba de relevo 4x400 metros en la categoría adultos, la cual contará con la presencia de atletas de nivel olímpico y de la selección nacional, quienes representan la apuesta más fuerte de la entidad para seguir cosechando títulos.

Proyección hacia el ciclo internacional

Más allá de los trofeos, este ciclo de eventos tiene un trasfondo estratégico fundamental para el deporte venezolano. Los resultados obtenidos en estas competencias sirven como base técnica para la conformación de los seleccionados nacionales de cara a los próximos compromisos internacionales a celebrarse en territorio venezolano. Además, sirven como pista de búsqueda para las marcas clasificatorias exigidas en los calendarios competitivos regionales, otorgando a los atletas la vitrina necesaria para asegurar su lugar en el ciclo olímpico.

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