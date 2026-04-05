El venezolano Jesús Ramírez volvió al gol: tiro libre y nuevo puesto en la tabla de goleadores

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El Estadio de Madeira fue testigo del regreso al gol de uno de los delanteros criollos más en forma en el fútbol europeo. Jesús Ramírez no necesitó tiempo de adaptación en el partido correspondiente a la jornada 28; cuando apenas transcurría el minuto 2, el exjugador de Estudiantes de Mérida ejecutó un tiro libre impecable que dejó sin opciones al guardameta rival y abrió el camino para el triunfo definitivo de su escuadra.

Con esta anotación, el ariete venezolano llega a 14 dianas en la presente campaña de la liga lusitana. Esta cifra lo sitúa en una posición privilegiada dentro de la tabla de artilleros, ocupando el quinto puesto general y reafirmando su capacidad para competir en el alto nivel del fútbol portugués. Su presencia física y ahora su efectividad a balón parado lo convierten en la principal referencia ofensiva de los "Albinegros".

El triunfo es un respiro vital para el Nacional de Madeira, que suma tres puntos fundamentales para llegar a 25 unidades en la clasificación. El equipo escala hasta la decimoquinta posición, intentando alejarse de la zona de peligro en el tramo final del campeonato. Sin embargo, el calendario no dará tregua, ya que en la próxima jornada deberán visitar el Estadio de la Luz para enfrentarse al histórico Benfica, un duelo donde la puntería de Ramírez será clave para buscar la sorpresa.

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