Empate agónico previo al Mundial: Valverde rescata a Uruguay frente a Inglaterra

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Inglaterra y Uruguay firmaron este viernes 27 de marzo un empate que dejó más dudas que certezas de cara a la Copa del Mundo 2026. En un Estadio de Wembley colmado, el trámite del partido estuvo condicionado por la cautela y el rigor defensivo. Los dirigidos por Gareth Southgate parecieron encontrar la llave del triunfo al minuto 81, cuando el defensor Ben White aprovechó una serie de rebotes tras un tiro de esquina para batir la portería charrúa. Sin embargo, la insistencia final de Uruguay provocó una falta en el área que, tras la revisión del VAR, permitió a Federico Valverde sellar el empate definitivo desde los once pasos con una definición gélida.

El planteamiento de Marcelo Bielsa sorprendió por su enfoque conservador, priorizando un bloque defensivo sólido para contener el talento individual británico. Aunque la "Garra Charrúa" permitió rescatar el resultado en el último suspiro, el funcionamiento colectivo mostró fisuras que el cuerpo técnico deberá ajustar en los menos de 75 días que restan para el pitazo inicial del certamen mundialista.

Alarma por lesiones en ambos bandos

Más allá del marcador, la gran preocupación para los seleccionadores fueron las bajas médicas durante el encuentro. Inglaterra sufrió la pérdida de Phil Foden tras un duro choque con Ronald Araujo, además de la salida prematura de Noni Madueke, quien fue reemplazado por Jarrod Bowen. Por su parte, la delegación uruguaya también lamentó la lesión de Joaquín Piquerez, sumando incertidumbre a la confección de la lista final de convocados.

El encuentro, aunque amistoso en el papel, no escatimó en entradas fuertes y una rivalidad histórica que se hizo sentir en cada disputa de balón. Para Inglaterra, el empate sabe a poco tras haber dominado gran parte de la posesión, mientras que para Uruguay, el gol de Valverde representa un impulso anímico importante antes de cerrar su preparación en territorio europeo.

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