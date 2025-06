"En la UFC se ven peleas de verdad": Julio César Chávez genera debate y lanza duras críticas al boxeo actual

Suscríbete a nuestros canales

Julio César Chávez, leyenda indiscutible del boxeo, ha desatado una fuerte controversia al pronunciarse sobre el eterno debate entre su disciplina y las Artes Marciales Mixtas (MMA). A través de su reciente aparición en el programa KOlmenero, el "Gran Campeón Mexicano" no titubeó al expresar su opinión, una postura que ha resonado con fuerza en el mundo del deporte de contacto.

Chávez fue categórico al afirmar que en las MMA se observan "peleas de verdad". Esta declaración subraya la brutalidad y el riesgo inherente a los combates en el octágono, contrastándolos directamente con lo que, a su juicio, es una menor "crudeza" en el boxeo, a pesar de sus peligros intrínsecos.

El ídolo pugilístico no solo validó la intensidad de la UFC, sino que también demandó una mejor remuneración para sus atletas. "Mis respetos para las MMA. La verdad yo no me subiría a un ring así, se me hace muy cruel, muy sádico, pero bonito el deporte. Ahí sí son peleas de verdad, ahí sí pelean los mejores con los mejores", sentenció, destacando la calidad de los enfrentamientos.

En un dardo directo a su propio deporte, Chávez criticó la calidad de algunas peleas de boxeo y los abultados salarios. "¿El pinche cochinero de peleas que ve uno en el boxeo y ganan 40 o 50 millones, ¿de dónde?", cuestionó, sugiriendo que los luchadores de MMA merecen recompensas mucho mayores por la extrema exigencia y el sacrificio que implican sus combates.

A pesar de sus duras críticas, el exboxeador concluyó su intervención con un matiz de comprensión. Reconoció que el boxeo sigue siendo una vía crucial para que muchos deportistas, provenientes de orígenes humildes, busquen una estabilidad económica para sus familias. "Qué bueno por el boxeo, qué bueno para los muchachos", finalizó, mostrando empatía con la aspiración de superación financiera.

