"En ningún momento mi compañero me ha pegado": Valverde se pronuncia tras su conflicto con Tchouaméni

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Fede Valverde utilizó sus redes sociales para aclarar los hechos ocurridos con su compañero Aurélien Tchouaméni, los cuales resultaron en una visita al hospital y su baja confirmada para el próximo Clásico. El centrocampista uruguayo explicó que el origen de la disputa fue un incidente durante un entrenamiento, exacerbado por el cansancio acumulado y la frustración de la actual campaña. Respecto a su lesión, Valverde detalló que durante una discusión golpeó accidentalmente contra una mesa, lo que le provocó un corte en la frente y un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico que requiere reposo de entre 10 y 14 días por protocolo médico.

El futbolista negó rotundamente que existiera un intercambio de golpes intencional entre ambos integrantes de la plantilla. En su escrito, lamentó que la información se filtrara rápidamente a la prensa y sugirió que en un vestuario normal estos roces se zanjan internamente sin trascender a la luz pública, señalando que la falta de títulos en la temporada actual hace que cualquier suceso se magnifique.

En un tono emocional, Valverde expresó su dolor por el momento que atraviesa la institución madrileña, la cual calificó como una de las piezas fundamentales de su vida. El mediocampista reconoció que su frustración por ver a la plantilla llegar con las últimas fuerzas al cierre de la temporada lo llevó al límite de discutir con un compañero, algo que lamentó profundamente por el impacto negativo en su imagen y en el bienestar del grupo. El uruguayo manifestó estar a total disposición de la entidad para colaborar con cualquier medida disciplinaria que se considere necesaria tras la apertura de los expedientes internos.

Valverde admitió haber guardado bronca y rencor tras la eliminación de la Champions League, considerando que se ha desperdiciado otro año competitivo. Enfatizó que lo que más le entristece es la imposibilidad de disputar el próximo compromiso debido a decisiones médicas, especialmente después de haber intentado dar la cara siempre dentro del campo a pesar del desgaste físico.

A pesar del fuerte desencuentro, el jugador aseguró que los roces fuera del terreno de juego desaparecen una vez que se entra al estadio, afirmando que sería el primero en defender a Tchouaméni ante cualquier adversidad deportiva. Criticó la facilidad con la que se difunden versiones de peleas físicas para añadir condimento a lo que él define como un accidente, reafirmando su compromiso de ir hasta las últimas consecuencias por el club una vez supere este periodo de reposo obligatorio.

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