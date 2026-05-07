Fútbol

Real Madrid confirma encontronazo entre jugadores: uno de los futbolistas se perderá el clásico

Se les abrirá un expediente disciplinario

Por Juan Marcos Sánchez
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 03:35 pm
Real Madrid confirma encontronazo entre jugadores: uno de los futbolistas se perderá el clásico
FOTO CORTESÍA

El Real Madrid C. F. ha confirmado en un comunicado oficial que los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron una pelea la mañana de este jueves.

El comunicado detalla que a ambos futbolistas se les ha abierto un expediente interno.

A su vez comentan que cuando se den las resoluciones de los procesos disciplinarios informarán sus resoluciones.

En horas de la mañana de este jueves medios españoles habían reportado el incidente, pero el club de la capital española no se había pronunciado.

Parte médico Federico Valverde

De la misma forma, a través de un comunicado oficial los madrileños informaron que el jugador uruguayo se perderá el partido contra el F. C. Barcelona

Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y permanecerá en reposo entre 10 y 14 días por protocolos médicos.

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