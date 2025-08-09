Escándalo de apropiación cultural: Oaxaca se va contra Adidas

Suscríbete a nuestros canales

El estado mexicano de Oaxaca está en pie de guerra con el gigante deportivo Adidas, a quien acusa de apropiación cultural. El centro de la polémica es el nuevo modelo de zapato "Oaxaca Slip-On", un diseño que, según el gobierno del estado, guarda un alarmante parecido con el tradicional "huarache" de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag.

El zapato, promocionado como una colaboración con el diseñador estadounidense Willy Chavarría, presenta una superficie de cuero trenzado y talón abierto. Para el gobernador Salomón Jara Cruz, no se trata de una inspiración, sino de un plagio que carece de permiso y crédito para los creadores originales.

"Esto no es solo un diseño, es cultura, historia e identidad", afirmó el gobernador en un video, al tiempo que exigió a la empresa que retire el calzado del mercado. También pidió a Adidas que reconozca públicamente a los Yalalag y se abra a una conversación directa con la comunidad.

La controversia ha ido más allá de las redes sociales. El gobierno de Oaxaca ha prometido apoyo legal para la comunidad indígena y ha conversado con sus miembros sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra la empresa alemana.

Este no es un caso aislado. En los últimos años, México ha visto un aumento de disputas similares, donde comunidades indígenas acusan a marcas internacionales de copiar sus obras tradicionales. Empresas como Zara, Anthropologie y Patowl han enfrentado controversias parecidas.

En respuesta a esta creciente problemática, el Gobierno de México ha tomado medidas. Ha aprobado una ley que sanciona el uso no autorizado de expresiones culturales indígenas con fuertes multas y hasta penas de prisión.

