Escándalo en el futsal zuliano: Detienen a Luis “Bebé” Blanco tras agredir a árbitros en Maracaibo

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El fútbol de salón en Maracaibo se vio empañado por un grave episodio de violencia protagonizado por el jugador profesional Luis “Bebé” Blanco. Durante un encuentro decisivo de los cuartos de final de la Liga Lago Futsal, Blanco reaccionó de forma desmedida tras recibir una amonestación por parte del cuerpo arbitral. Lo que inició como un reclamo airado escaló rápidamente cuando el deportista se abalanzó físicamente contra dos de los jueces del compromiso.

El incidente, que fue captado íntegramente por las cámaras de la transmisión oficial del torneo, muestra la intensidad de la agresión y los momentos de confusión que se vivieron en la cancha. Pese a los intentos de sus compañeros y de integrantes de ambos cuerpos técnicos por contenerlo, la situación generó una alteración total del orden en el recinto deportivo, obligando a la suspensión momentánea de las actividades.

Horas después del altercado en el tabloncillo, se conoció que Blanco se presentó voluntariamente ante los organismos de seguridad competentes. Debido a la gravedad de los hechos registrados en video y las denuncias correspondientes, el futbolista quedó bajo custodia policial de manera inmediata.

El caso ha sido remitido al Ministerio Público, instancia que procesará al jugador por la presunta comisión de los delitos de lesiones y alteración del orden público. Este suceso ha generado un fuerte rechazo en la comunidad deportiva nacional, especialmente por tratarse de un atleta con pasado en el fútbol profesional venezolano con el club Rayo Zuliano, lo que pone de manifiesto la necesidad de aplicar sanciones ejemplares ante conductas que vulneren la integridad de los oficiales de juego y la ética deportiva.

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