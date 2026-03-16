¡Estados Unidos es el primer finalista del Clásico Mundial! Victoria contra Dominicana y boleto directo

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El sueño de la República Dominicana terminó este domingo en el loanDepot Park. En la primera semifinal del Clásico Mundial de Béisbol, la selección de Estados Unidos dio un golpe de autoridad al neutralizar a una de las plantillas más imponentes de la historia caribeña. Con una rotación de abridores que rozó la perfección y una defensa liderada por jugadas espectaculares de Bobby Witt Jr., el equipo norteamericano reafirmó su estatus de potencia y ya espera rival para el duelo por el campeonato.

A pesar del fervor de la fanaticada dominicana que colmó las gradas en Miami, el bullpen estadounidense se encargó de apagar los bates de Quisqueya en los episodios finales. Esta victoria representa para los locales una declaración de intenciones clara: tras una fase de grupos con altibajos, el equipo ha alcanzado su punto máximo de rendimiento en el momento más crítico del torneo.

¿Venezuela o Italia?

Con el primer boleto a la final decidido, la mirada del mundo del béisbol se traslada al enfrentamiento de mañana lunes. Estados Unidos observará con atención el duelo entre las dos selecciones que han sacudido el tablero del torneo:

Venezuela: Llega con una racha impecable y la motivación por las nubes tras eliminar al campeón defensor, Japón. Su equilibrio entre poder ofensivo y relevo efectivo la posiciona como un rival de altísimo peligro.

Italia: La gran revelación de 2026. Los dirigidos por Francisco Cervelli han basado su éxito en los fundamentos y una cohesión de grupo que ya ha despachado a varias potencias en su camino a la semifinal.

Fecha y sede de la Gran Final

La organización ha confirmado que el partido por la gloria mundial se disputará en la casa de los Marlins de Miami, dos días después de que se defina la segunda semifinal. Esto garantiza que los lanzadores de ambos equipos finalistas lleguen con el descanso necesario bajo las estrictas reglas de conteo de lanzamientos del certamen.

Con un lleno absoluto garantizado en el loanDepot Park, el escenario está listo para coronar al nuevo monarca del "Rey de los Deportes" en territorio estadounidense.

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