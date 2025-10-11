¡Están listos! Las mascostas de la LVBP se despiertan y encienden las redes

Suscríbete a nuestros canales

Las figuras más carismáticas y divertidas de la pelota venezolana, dieron la señal de que la próxima temporada está a la vuelta de la esquina.

A través de un video compartido en la cuenta oficial de Instagram de Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), los queridos personajes se mostraron "despertando" de su receso, listos para volver a las actividades.

¿Preparados para una nueva temporada?

El clip, que rápidamente se volvió viral, muestra a las mascotas desde su despertar en un hotel con divertidas travesuras y carreras por los pasillos, hasta su llegada a un gimnasio donde entrenan con entusiasmo utilizando diversas máquinas para afinar su rendimiento.

Esta inusual y simpática interacción generó una lluvia de respuestas por parte de los aficionados, sumando 32.9 mil "me gusta" y más de mil comentarios de usuarios emocionados que confirmaban que ellos también están listos para la voz de "¡Playball!".

El calendario oficial y la cuenta regresiva

La espera de los fanáticos pronto terminará. La LVBP tiene programado el inicio de su temporada 2025-2026 para el próximo miércoles 15 de octubre de 2025.

El primer encuentro confirmado será el duelo entre Tigres de Aragua y el campeón defensor, Cardenales de Lara, a celebrarse en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

El día siguiente, 16 de octubre, se vivirá una jornada completa con cuatro juegos más, incluyendo enfrentamientos como Leones del Caracas vs. Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui vs. Navegantes del Magallanes.

Conoce a las mascotas de la LVBP

Las estrellas del reciente video viral son las mascotas oficiales que animan cada encuentro. Estos son algunos de los nombres y especies que representan a los equipos:

Agui (Águilas del Zulia) : una rechoncha y carismática águila, considerada una de las mascotas más antiguas e influyentes del circuito.

: una rechoncha y carismática águila, considerada una de las mascotas más antiguas e influyentes del circuito. Guarito (Cardenales de Lara) : un pájaro cardenal rojo, inspirado en la mascota del equipo Cardenales de San Luis de la MLB.

: un pájaro cardenal rojo, inspirado en la mascota del equipo Cardenales de San Luis de la MLB. Capy (Navegantes del Magallanes) : un loro con sombrero de pirata, responsable de encender la pasión en el José Bernardo Pérez de Valencia.

: un loro con sombrero de pirata, responsable de encender la pasión en el José Bernardo Pérez de Valencia. Leo (Leones del Caracas) : un león con melena corta, representando a los felinos capitalinos.

: un león con melena corta, representando a los felinos capitalinos. Bravín (Bravos de Margarita) : Un personaje que representa al equipo insular.

: Un personaje que representa al equipo insular. Tibu y Tibi (Tiburones de La Guaira): dos carismáticos tiburones que bailan al ritmo de la samba.

Las mascotas restantes de los equipos Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua también son figuras icónicas, todas en óptimas condiciones físicas y con sus rutinas a tope para ofrecer el máximo entretenimiento y apoyo a sus respectivas novenas a partir de mediados de octubre.

