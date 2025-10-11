Duelo Albiceleste-Vinotinto en Miami: sigue el minuto a minuto del Argentina vs. Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El primer tiempo en Miami estuvo dominado por la posesión absoluta de Argentina, obligando al portero venezolano J. Contreras a realizar atajadas clave, incluyendo un disparo peligroso de Lautaro Martínez. La Vinotinto se mostró tácticamente sólida en defensa, pero falló en el ataque. Su mejor oportunidad llegó cuando Alejandro Marqués falló un cabezazo solo en el área chica tras una jugada de Gleiker Mendoza. Inmediatamente, Argentina aprovechó para castigar: Lo Celso anotó el 1-0 al minuto 31 tras un perfecto contraataque asistido por Lautaro Martínez.

¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL HARD ROCK STADIUM! ARGENTINA 1-0 VENEZUELA por el gol de Lo Celso.

Minuto 46': No hay cambios por parte de las selecciones. Argentina domina el partido desde la posesión.

Minuto 47': Un error de Contreras en salida comprometió a la defensa vinotinto. Julián Álvarez erró dentro del área.

Minuto 50': José Contreras ataja un disparo de Nico Paz; el jugador del Como probó desde larga distancia.

Minuto 53': Contraataque peligroso de la Selección Argentina. Lautaro Martínez centró para Nico Paz y despejó la defensa vinotinto. ¡Tiro de esquina para Argentina!

Minuto 55': Argentina domina desde la posesión. El partido pasa por el toque argentino.

Minuto 56': ¡Tiro libre para Venezuela! La selección Vinotinto se acerca al área argentina.

Minuto 58': Cambios en La Vinotinto; salen el 'Tuti' Andrade y Alejandro Marqués, entran Kevin Kelsy y Matías Lacava para refrescar el ataque.

Minuto 60': Atajada clave de José Contreras ante el disparo a puerta de Julián Álvarez.

Minuto 65': Dominio albiceleste desde la posesión. Juego de toque de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Minuto 67': Atajada monumental de José Contreras que impide el segundo gol de Argentina. Se lamenta Lautaro Martínez.

Minuto 69': Gleiker Mendoza se va al ataque contra Nahuel Molina. Duelo ganado por el defensor argentino.

Minuto 73': ¡Disparo al palo! Venezuela estuvo cerca de empatar el partido. La Vinotinto genera situaciones claras en ataque.

