Estocada dorada para Venezuela: Emily Torrez se corona en los Juegos Suramericanos 2026

Suscríbete a nuestros canales

La esgrima venezolana brilló en la jornada inaugural de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, gracias a la imponente actuación de Emily Torrez. La joven sablista se colgó la medalla de oro en la prueba de sable individual femenino al derrotar en la final a la colombiana Celeste Parra con un marcador de 15-8. Torrez dominó ambos periodos del asalto decisivo (8-5 y 7-3), logrando controlar la ansiedad propia del debut internacional mediante las indicaciones estratégicas de su cuerpo técnico.

El camino de Torrez hacia lo más alto del podio fue impecable desde la fase de grupos, donde sumó victorias contundentes sobre las representantes de Argentina, Brasil y Panamá. En las rondas de eliminación directa, la venezolana mantuvo su ritmo arrollador al vencer a la paraguaya Daniela Correa (15-4) en cuartos de final y a la argentina Catalina Sol Borrelli (15-9) en las semifinales. Borrelli compartió finalmente la medalla de bronce con la boliviana Briana Iriarte.

Por su parte, la delegación nacional sumó otra alegría en la rama masculina con la participación de Diego del Moral en la modalidad de espada individual. El esgrimista criollo alcanzó las semifinales de la competición, donde protagonizó un duelo sumamente disputado ante el local Caleb Caldito. Pese a un esfuerzo notable por remontar el marcador, Del Moral cayó con pizarra de 15-11, asegurando así la medalla de bronce para el país. El panameño Caldito terminaría llevándose la medalla de oro de la prueba al vencer posteriormente en la final al representante chileno.

Con este balance de un oro y un bronce, la esgrima nacional ratifica su estatus como una de las potencias juveniles de la región en este ciclo olímpico. Los resultados obtenidos en Panamá no solo fortalecen el posicionamiento de Venezuela en el medallero general —donde escolta a las delegaciones de Brasil y Argentina— sino que proyectan a estos atletas como las principales promesas de cara a los próximos desafíos internacionales de la disciplina.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.