Regresa la acción al tabloncillo: La Liga FUTVE Futsal Femenina inicia este 24 de abril

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El fútbol sala femenino de élite vuelve a la escena nacional con el inicio de la Liga FUTVE Futsal Fem 2026. Organizado por la Federación Venezolana de Fútbol, el torneo arranca este 24 de abril en el Coliseo de La Urbina, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda. La competición reúne a más de 216 jugadoras de todo el país, quienes buscarán no solo la gloria doméstica, sino también el derecho de representar a Venezuela en la próxima CONMEBOL Copa Libertadores, programada para disputarse en Argentina entre el 26 de julio y el 2 de agosto.

La estructura del torneo cuenta con 12 equipos divididos en dos llaves de seis integrantes cada una. En el Grupo A destacan el vigente campeón, Tigres Futsal, junto a Pumas Futsal (monarca en 2022), Limer Motors, UDC La Castellana, Real Esperanza y Deportivo La Guaira. Por su parte, el Grupo B está conformado por el Club Polideportivo Crearte, CS Marítimo FS, Caracas FC, Deportivo Lara, CD Candelero y Metropolitanos. El formato de competencia establece una fase de grupos de seis jornadas, de la cual clasificarán a la liguilla los dos primeros de cada zona y el mejor tercero, culminando con una final única para definir al monarca.

Una de las novedades más relevantes de esta edición es la implementación obligatoria de la regla de la juvenil. Esta normativa busca que el cuerpo técnico de la Selección Nacional pueda observar y captar nuevos talentos de cara al Campeonato CONMEBOL Sub-20 Futsal Femenino, evento que tendrá a Venezuela como sede del 5 al 13 de septiembre de este año. De esta manera, la liga se consolida como la principal plataforma de desarrollo para las futuras estrellas de la disciplina en el país.

La jornada inaugural de este viernes presenta una cartelera ininterrumpida de seis compromisos que iniciará a las 9:00 a. m. con el duelo entre CD Candelero y Metropolitanos FC. Entre los encuentros más atractivos destacan el debut de las campeonas defensoras, Tigres Futsal, frente a Limer Motors a la 1:00 p. m., y el clásico entre Caracas FC y Deportivo Lara a las 3:00 p. m. El telón de la primera fecha bajará a las 7:00 p. m. con el enfrentamiento entre Pumas Futsal y el Deportivo La Guaira, marcando el retorno oficial de las emociones del "talento de calle" al tabloncillo mirandino.

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