Histórico subcampeonato: Venezuela brilla con la plata en el debut del Flag Football en Panamá 2026

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La selección femenina de Flag Football de Venezuela escribió una página dorada en el deporte nacional al colgarse la medalla de plata en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. En el debut de esta disciplina dentro del ciclo suramericano, el conjunto criollo demostró una solidez defensiva que le valió el reconocimiento de la crítica y el público presente en el Estadio Emilio Royo. Este logro cobra una relevancia estratégica, ya que marca el punto de partida oficial de la delegación venezolana hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cita donde el Flag Football hará su estreno como deporte olímpico.

El camino hacia el podio estuvo marcado por la resiliencia y la disciplina táctica. Uno de los momentos más altos de la competición para las venezolanas fue la victoria ante la selección de Brasil con un marcador de 26-18, un triunfo que ratificó el poderío del equipo y aseguró su presencia en la instancia definitiva. En la gran final, disputada el pasado 19 de abril, las representantes del tricolor se enfrentaron al equipo anfitrión, Panamá. Aunque el marcador favoreció a las locales, las jugadoras venezolanas fueron ovacionadas por su entrega y por haber alcanzado la final en su estreno internacional.

El éxito deportivo es el resultado de un proyecto que integra talento nacional y residentes en el exterior. El equipo estuvo conformado por doce atletas: Victoria Rojas, Daniella Machado, Nathalia Capriles, Andrea Levanti, Anabella Valiente y Arantza Pinzón (desde Venezuela), junto a Natalia Figueroa, Carlota Rodríguez, Arantxa Sánchez, Miranda Sánchez, Sofía Fernández y Sarah Fermín (desde Panamá). La dirección técnica fue liderada por el seleccionador Larry Hernández, pionero de la disciplina en el país, apoyado por un staff multidisciplinario compuesto por Crisbely Martínez, Patricia Páez y el preparador físico Carlos "Cayu" Vegas.

Este resultado histórico contó con el respaldo del Comité Olímpico Venezolano (COV), el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND). Tras alcanzar el subcampeonato, la Selección Nacional de Flag Football ha hecho un llamado abierto a la empresa privada y marcas comerciales para sumarse a este proyecto en ascenso. El objetivo es asegurar los recursos necesarios para encarar los próximos retos del calendario mundial y consolidar a Venezuela como una potencia emergente en una disciplina que ganará protagonismo global en los próximos años.

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