Fallece la leyenda Bobby Cox: la mente maestra detrás de la dinastía de Atlanta Braves

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El mundo del béisbol se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Bobby Cox, figura central en la historia de los Bravos de Atlanta y uno de los mánagers más respetados en la historia de la MLB. La organización de Georgia, a través de un emotivo comunicado, describió a Cox como el mejor estratega que jamás haya vestido su uniforme, destacando no solo su agudeza táctica, sino su profunda conexión con los jugadores que dirigió a lo largo de 25 temporadas.

Ingresado al Salón de la Fama de Cooperstown en 2014, Cox fue el arquitecto de una de las épocas más dominantes del deporte profesional norteamericano. Bajo su mando, los Bravos encadenaron 14 banderines divisionales entre 1991 y 2005, logrando cinco campeonatos de la Liga Nacional y el trofeo de la Serie Mundial en 1995, rompiendo una sequía histórica para la ciudad de Atlanta.

El historial de Bobby Cox lo sitúa en el Olimpo de los capataces. Con 2.504 victorias de por vida en temporada regular, ocupa el cuarto lugar histórico en las Mayores, superado únicamente por Connie Mack, Tony La Russa y John McGraw. En la franquicia de los Bravos, sus 2.149 triunfos lo convierten en el líder absoluto, siendo el único estratega en superar la barrera de los dos mil lauros con dicho equipo.

Además de su éxito estadístico, Cox será recordado por su carácter protector hacia sus peloteros, lo que le valió el récord histórico de expulsiones en las Grandes Ligas con un total de 162. Su capacidad para gestionar el talento fue fundamental para potenciar las carreras de lanzadores históricos como Greg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz, pilares de su rotación durante más de una década.

Antes de consolidarse como una leyenda en el "Big Show", Bobby Cox tuvo una relación estrecha con Venezuela, país que sirvió de plataforma tanto en su etapa como jugador como en sus inicios como estratega. Defendió la tercera base de los Cardenales de Lara entre 1967 y 1969, y posteriormente vistió el uniforme de los Leones del Caracas en la zafra 1969-70, dejando un promedio vitalicio de .263 con 15 cuadrangulares en el circuito local.

Ya en su faceta como capataz, regresó para dirigir a los "pájaros rojos" durante tres temporadas consecutivas en la década de los 70. Su actuación más destacada en la LVBP ocurrió en la contienda 1975-76, cuando lideró la tabla de posiciones en la ronda regular y llevó al equipo larense a disputar una final que se definió en siete emocionantes encuentros ante los Tigres de Aragua. Su partida deja un vacío profundo en todos los rincones donde el béisbol se vive con pasión.

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