Pitcher venezolano regresa a la MLB con los Yankees: este es el relevista que une al bullpen

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Kervin Castro ha completado su camino de regreso a la Gran Carpa. Los Yankees de Nueva York oficializaron este viernes el ascenso del lanzador derecho de 27 años desde su filial Triple-A, marcando el fin de una etapa marcada por la resiliencia. El serpentinero criollo estuvo alejado de la acción competitiva por casi dos años tras someterse a una operación Tommy John, una intervención que puso en duda la continuidad de su carrera profesional.

Sin embargo, la confianza de la organización neoyorquina en su proceso de rehabilitación rindió frutos. Castro recuperó la potencia característica de su recta y su capacidad para abanicar bateadores, demostrando un dominio absoluto en las menores. Durante la campaña anterior, registró una destacada efectividad de 1.53 con 52 ponches, tendencia que mantuvo en este 2026 al permitir apenas cinco anotaciones en 14 entradas de labor, méritos que obligaron a su llamado al equipo grande.

El cuerpo técnico de los Yankees tiene un plan progresivo para la reincorporación del venezolano. Inicialmente, Castro será utilizado en situaciones de relevo de menor exigencia para facilitar su readaptación al ritmo y la presión de las Mayores. El objetivo es que recupere la confianza en escenarios controlados antes de asignarle turnos de mayor responsabilidad en los innings finales.

Su llegada se produce en un momento clave, justo antes de que el equipo inicie una serie relevante contra los Cerveceros de Milwaukee este fin de semana. La profundidad que aporta su brazo es vista como un alivio necesario para el bullpen, especialmente por su habilidad para conseguir outs por la vía del ponche en momentos de apremio.

En el ámbito local, Kervin Castro forma parte de la reserva de los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras un movimiento que involucró a otras figuras de peso en el sistema de Grandes Ligas. Su regreso al máximo nivel del béisbol mundial es interpretado por especialistas y aficionados como un reconocimiento a su ética de trabajo y disciplina durante los meses de inactividad.

Con este ascenso, el relevista se une a la lista de venezolanos que buscan consolidarse en la actual temporada, representando un ejemplo de superación para el resto de los peloteros del país que atraviesan procesos de recuperación física similares. Su presencia en el Yankee Stadium no solo refuerza al conjunto de Manhattan, sino que reafirma la vigencia del talento exportable de Venezuela en el "Big Show".

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