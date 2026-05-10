Fernando Aristeguieta se suma a la Vinotinto como asistente y técnico interino sub-17

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El regreso de Fernando Aristeguieta a la selección nacional, ahora desde el banquillo, se oficializó este domingo tras meses de especulaciones. El "Colorado" se integra al cuerpo técnico de la Vinotinto absoluta como asistente de Oswaldo Vizcarrondo, asumiendo además el mando interino de la categoría sub-17. Tras cerrar su etapa de casi dos años como estratega del Caracas FC, el exdelantero tendrá el reto de dirigir a las juveniles en la Copa del Mundo de finales de año, ocupando la vacante dejada por Jhonny Ferreira tras el reciente Sudamericano.

Cuerpo técnico de la Vinotinto

Seleccionador Absoluto: Oswaldo Vizcarrondo. Asistente Técnico: Fernando Aristeguieta. Seleccionador Sub-17 (Interino): Fernando Aristeguieta.

La designación de Aristeguieta responde a una reestructuración interna de las selecciones nacionales. Su principal función será respaldar la gestión de Vizcarrondo en la selección absoluta, con quien ya posee experiencia previa trabajando de forma conjunta en ciclos de amistosos internacionales. Esta sinergia busca dar continuidad al proyecto deportivo que ambos han venido desarrollando en diversos momentos de interinato previos.

De forma paralela, el caraqueño asumirá la dirección técnica de la Vinotinto Sub-17 de manera temporal. El objetivo principal de este interinato es conducir al grupo durante la preparación y ejecución del Mundial Sub-17 2026, asegurando la estabilidad del equipo tras la salida de Jhonny Ferreira al concluir el torneo continental.

La trayectoria reciente de Aristeguieta como director técnico del Caracas FC fue el aval definitivo para su llegada a la Federación Venezolana de Fútbol. Durante su paso por el conjunto avileño, demostró capacidad para gestionar plantillas profesionales y potenciar jóvenes talentos, cualidades consideradas esenciales para el proceso de selecciones.

No es la primera vez que Aristeguieta y Vizcarrondo intercambian responsabilidades tácticas; en el pasado, el "Colorado" llegó a dirigir encuentros amistosos de la absoluta cuando Vizcarrondo se encontraba cumpliendo compromisos con las categorías menores. Esta designación formaliza una dupla técnica que ya conoce la dinámica de trabajo de la selección y que ahora asume la responsabilidad de afrontar la cita mundialista juvenil a finales de año.

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