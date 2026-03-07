Festival de cuadrangulares: Japón vence a Corea y mantiene el invicto

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 vivió este sábado 7 de marzo uno de sus capítulos más vibrantes con el enfrentamiento entre Japón y Corea del Sur en el Tokyo Dome. En un auténtico festival de batazos que superó la efectividad del pitcheo, el vigente campeón defensor hizo valer su localía para llevarse una victoria fundamental que lo coloca con marca de 2-0 en el certamen.

La ofensiva nipona fue comandada por el jardinero de los Cachorros de Chicago, Seiya Suzuki, quien castigó al pitcheo coreano con dos cuadrangulares. A la fiesta de poder se unieron Shohei Ohtani —quien venía de conectar un grand slam la jornada anterior— y Masataka Yoshida, sumando entre todos cuatro estacazos de vuelta completa que inclinaron la balanza a favor de "Samurái Japan".

El encuentro comenzó con una fuerte amenaza de Corea del Sur, que madrugó al abridor Yusei Kikuchi con tres carreras en la misma primera entrada gracias a la oportunidad de Do Yeong Kim y un doble remolcador de Bo Gyeong Moon. No obstante, la respuesta japonesa fue inmediata; Suzuki recortó distancias en el cierre del primer acto y, para el tercer episodio, Japón ya ganaba 5-3 tras una racha de jonrones solitarios consecutivos.

Corea no se dio por vencida y logró igualar las acciones 5-5 en el cuarto tramo con un vuelacercas de Hyeseong Kim, manteniendo la tensión en el diamante hasta las entradas finales. El desenlace llegó en el séptimo capítulo, cuando el descontrol del relevo coreano permitió que Japón retomara la ventaja definitiva mediante boletos con las bases llenas y un sencillo productor de dos carreras de Yoshida.

La relevancia del compromiso atrajo a figuras internacionales al Tokyo Dome. Si el viernes se vio al actor Timothée Chalamet y al cantante Bad Bunny, en esta jornada la presencia destacada fue la de Drake Maye, mariscal de campo de los New England Patriots.

En la parte alta del octavo, Corea amenazó con las bases llenas, pero el relevista Yuki Matsumoto sofocó la rebelión con un ponche clave. Taisei Ota se encargó de poner el candado en el noveno para asegurar el triunfo. Con este resultado, Japón se prepara para enfrentar a Australia este domingo en un duelo de invictos, mientras que Corea del Sur (1-1) buscará su clasificación ante China Taipéi.

