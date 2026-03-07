Puerto Rico impone su ley: victoria y blanqueo a Colombia

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Puerto Rico inició su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una victoria contundente de 5-0 sobre Colombia. En una jornada festiva en San Juan, el equipo anfitrión demostró que su cuerpo de lanzadores está en plenitud de condiciones al colgar nueve ceros consecutivos, limitando el ataque neogranadino a apenas seis imparables, todos ellos sencillos.

El encuentro se mantuvo en un duelo de pitcheo cerrado durante los primeros cuatro capítulos, con el veterano José Quintana cumpliendo una destacada labor por Colombia. Sin embargo, la historia cambió radicalmente en la apertura de la quinta entrada. Tras romper el celofán con los primeros hits del juego, la ofensiva puertorriqueña aprovechó un error defensivo de Gio Urshela para anotar la primera rayita. A partir de allí, se desató una emboscada liderada por un sencillo remolcador de Eddie Rosario, un doble impulsor de Willi Castro y aportes de Martín Maldonado y Heliot Ramos para sellar un rally definitivo de cinco anotaciones.

Dominio desde el montículo

El abridor Seth Lugo marcó la pauta del encuentro con cuatro episodios de calidad sin permitir anotaciones. El relevo puertorriqueño, gestionado con precisión por el mánager Yadier Molina, supo sortear los momentos de apremio, especialmente en el octavo tramo cuando Colombia logró llenar las bases. El cerrador estrella Edwin Díaz puso el candado al partido en el noveno inning, exhibiendo su potencia habitual al retirar a tres bateadores por la vía del ponche para desatar la euforia en las gradas.

Por el bando colombiano, Harold Ramírez fue el bateador más destacado al conectar tres de los seis hits de su equipo, pero la falta de bateo oportuno impidió que los dirigidos por Jolbert Cabrera pudieran recortar distancias. Esta derrota obliga a la escuadra cafetera a buscar un triunfo inmediato para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

