Festival Estadal de Paratletismo: más de 300 jóvenes en el Arístides Pineda de Naguanagua

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El estado Carabobo reafirmó su compromiso con la inclusión mediante la realización del Festival Estadal de Paratletismo en el municipio Naguanagua. La actividad, que tuvo lugar en el estadio Arístides Pineda de la Universidad de Carabobo, contó con la participación de 327 jóvenes provenientes de instituciones educativas de los 14 municipios de la región. Este evento fue organizado por el Ejecutivo nacional en articulación con la Gobernación de Carabobo, a través de Fundadeporte y la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en Carabobo, resaltó que la jornada no solo promueve la salud física, sino que funciona como una vitrina técnica estratégica para detectar talentos que puedan representar a Venezuela y al estado en futuras competencias. Durante el festival, los atletas participaron en diversas pruebas de pista y campo, buscando asegurar un cupo en la selección nacional de la disciplina.

Modalidades y masificación del deporte paralímpico

La competición integró a estudiantes con diversas condiciones, permitiendo una participación amplia bajo las siguientes modalidades:

Discapacidades atendidas: Se realizaron pruebas para jóvenes con Síndrome de Down, Autismo, discapacidad visual y discapacidad auditiva.

Objetivo de masificación: La jornada cumplió con los lineamientos de las autoridades nacionales y regionales para incentivar la práctica deportiva en todas las escuelas de la entidad.

Presencia de autoridades: El evento contó con el acompañamiento de representantes de Fundaniño, Fundadeporte e Imdenagua.

La Autoridad Única de Educación precisó que este despliegue se mantendrá en cada rincón del estado Carabobo para continuar fortaleciendo la educación y el deporte para el desarrollo integral de las comunidades. El festival concluyó como un hito de integración y detección temprana de atletas de alto rendimiento en el ámbito paralímpico regional.

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