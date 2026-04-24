Final de la Copa del Mundo 2026: conoce el precio histórico y millonario de cada entrada

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La expectativa por la final de la Copa del Mundo 2026, que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, ha generado un fenómeno económico sin precedentes en el mercado de reventa. Actualmente, en el FIFA Marketplace —la plataforma oficial de intercambio de boletos— se han listado entradas con precios que alcanzan los US$ 2.299.998,85 por asiento. Un grupo de cuatro entradas contiguas en el nivel inferior, detrás de una de las porterías, se ofrece por un total combinado que supera los 9 millones de dólares, evidenciando la falta de regulaciones en los topes de precios dentro del portal de reventa.

A pesar de que el sistema permite a los poseedores de boletos fijar sus propias tarifas, el contraste de precios en el mismo recinto es drástico. Mientras algunos asientos se ofrecen por millones, otras entradas ubicadas apenas unas filas más adelante se cotizan entre los US$ 16.000 y US$ 24.000. Incluso en las categorías más altas del estadio (Categoría 3), los precios de reventa han igualado las cifras millonarias de las zonas preferenciales, mientras que el boleto más económico disponible en la plataforma de reventa apenas baja de los US$ 11.000.

La FIFA ha defendido la operatividad del Marketplace, señalando que proporciona un entorno "seguro y transparente" para los aficionados, aunque el organismo cobra una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor. Un portavoz de la institución aclaró a CNN Sports que las tarifas están alineadas con los estándares de la industria del entretenimiento en Norteamérica. No obstante, la situación ha generado controversia, ya que la FIFA había promocionado esta edición del Mundial como una de las más asequibles de la historia, contrastando con el lanzamiento reciente de entradas oficiales "directas" con un valor de US$ 10.990.

Para mitigar las críticas, el organismo rector del fútbol mundial recordó que su estrategia de precios incluye categorías más económicas, como la Categoría 4, y que se han destinado al menos 1.000 entradas de US$ 60 para cada partido, incluida la final, a través de las selecciones participantes. La FIFA subrayó su condición de organización sin fines de lucro, asegurando que los ingresos generados por estas operaciones se reinvierten en el desarrollo del fútbol global. Sin embargo, para el aficionado promedio, los costos de viaje y los precios de las entradas siguen representando una barrera significativa de cara a la cita mundialista de 2026.

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