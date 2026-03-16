Fórmula 1: así queda la clasificación tras la hazaña de Kimi Antonelli

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La segunda fecha del calendario ha dejado una fotografía de la Fórmula 1 que pocos habrían imaginado hace apenas unos meses. La victoria de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de China no solo ha servido para que el joven de 19 años haga historia personal, sino que ha provocado una reconfiguración agresiva de la clasificación general, estableciendo un nuevo orden jerárquico que pone en jaque a los campeones tradicionales.

Mercedes toma el control

La escudería de Brackley ha logrado lo que parecía imposible: un dominio absoluto que los sitúa en los dos primeros puestos del mundial. Así marcha la tabla de puntos tras la cita en Shanghái:

Pos. Piloto Puntos Tendencia 1° George Russell (Mercedes) 51 Liderazgo sólido tras su consistencia inicial. 2° Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 47 A solo 4 puntos del líder tras su primer triunfo. 3° Charles Leclerc (Ferrari) 34 Encabeza la persecución de los monoplazas rojos. 4° Lewis Hamilton (Ferrari) 33 Acechando a su compañero de equipo. 5° Oliver Bearman (Haas) 17 La gran sorpresa, superando a escuderías oficiales.

El calvario de Verstappen y McLaren

Lo más llamativo de la clasificación actual no es solo quién está arriba, sino quiénes han desaparecido de los puestos de honor. Max Verstappen, quien dominara la categoría con puño de hierro, se encuentra relegado a una insólita octava posición con apenas 8 puntos, reflejo de una crisis técnica en Red Bull que parece no tener fondo en este inicio de 2026.

Por otro lado, el desastre de McLaren en China, donde ni siquiera pudieron tomar la salida, los deja en una situación crítica. Lando Norris queda estancado con 15 unidades, viendo cómo pilotos de equipos teóricamente inferiores, como Pierre Gasly (Alpine) y Liam Lawson (Racing Bulls), comienzan a recortar distancias o superarlos en la lucha por el "top 10".

Con Mercedes escapándose en el liderato y Ferrari consolidado como la segunda fuerza, la pregunta que recorre el paddock es si alguien tendrá los argumentos técnicos para evitar que el campeonato se convierta en un duelo privado entre Russell y el adolescente sensación, Antonelli.

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