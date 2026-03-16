Sinner alcanza la gloria en Indian Wells y completa su colección de Masters 1000

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Jannik Sinner ha reafirmado su dominio absoluto en el circuito este domingo al coronarse campeón del BNP Paribas Open de Indian Wells. En una batalla táctica resuelta en dos desempates, el número 2 del mundo superó a un agresivo Daniil Medvedev, quien regresó al Top 10 tras una semana brillante. La victoria no solo otorga al italiano su trofeo número 25, sino que marca un hito histórico: Sinner ya posee los seis títulos de la categoría Masters 1000 que se disputan sobre cemento (Indian Wells, Miami, Canadá, Cincinnati, Shanghái y París).

El partido fue un ejercicio de resistencia para el de San Cándido. Medvedev, que venía de eliminar a Carlos Alcaraz en semifinales, planteó un juego extremadamente ofensivo. Sin embargo, Sinner se mostró imperturbable en los momentos de mayor presión:

Eficacia al servicio: El italiano no concedió ni una sola oportunidad de quiebre en todo el encuentro, registrando un impresionante 90% de efectividad con su primer saque.

Remontada en el tiebreak: En el desempate del segundo set, Sinner logró levantar un adverso 0-4 para terminar sellando el campeonato frente a la mirada del público californiano.

Un lugar en el Olimpo del tenis

Con esta conquista, Sinner inscribe su nombre junto al de Roger Federer y Novak Djokovic como los únicos tenistas capaces de completar la "colección" de Masters 1000 en pista dura. Además, el italiano establece un récord sin precedentes al ganar dos torneos de esta categoría de forma consecutiva (sumando el de París al final de 2025) sin entregar un solo set en el camino.

La lucha por el número 1

El título en el desierto tiene consecuencias directas en la clasificación mundial. Sinner ha logrado reducir la brecha con Carlos Alcaraz a solo 2.200 puntos. Dado que el italiano no defiende puntos importantes hasta la gira de tierra batida en Roma, las próximas semanas en el Masters 1000 de Miami serán determinantes para un posible asalto al trono de la ATP.

Por su parte, Medvedev se despide con sensaciones positivas tras alcanzar una final de esta categoría dos años después. Su desempeño en el desierto le asegura un notable ascenso en el ranking, consolidando su regreso a la élite del tenis masculino tras un inicio de temporada sólido donde ya ha cosechado títulos en Brisbane y Dubái.

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