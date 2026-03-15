Indian Wells: Jannik Sinner hace historia tras vencer a Zverev y clasifica a la final

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Jannik Sinner sigue rompiendo barreras para el tenis italiano. Este sábado 14 de marzo, el nacido en San Candido firmó una actuación magistral en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells al despachar a Alexander Zverev en apenas 1 hora y 23 minutos. Con este triunfo, Sinner no solo alcanza su primera final en este certamen —tras haberse quedado en semifinales en 2023 y 2024—, sino que completa el hito de haber llegado a la última instancia en todos los torneos de Grand Slam y Masters 1000 disputados sobre cancha dura.

El dominio del italiano fue absoluto desde el comienzo. Tras un inicio parejo, Sinner quebró el servicio del alemán en el quinto juego del primer set, encadenando una racha que le permitió cerrar el parcial por un contundente 6-2 en poco más de media hora.

Precisión quirúrgica en los momentos clave

En la segunda manga, Zverev intentó reaccionar y elevar su nivel de agresividad, pero se encontró con la solidez mental que ha caracterizado la temporada de Sinner. El momento decisivo llegó en el séptimo game:

El quiebre definitivo: Con el marcador igualado 3-3, Sinner aprovechó un revés paralelo fallido de Zverev para conseguir el quiebre que le daría la ventaja necesaria.

Sangre fría: El italiano salvó el único punto de quiebre que enfrentó en todo el partido con un ace oportuno, frustrando cualquier intento de remontada del alemán.

Un historial que se inclina hacia Italia

Con este resultado, Sinner suma su sexta victoria consecutiva sobre Zverev, ampliando su historial personal a 7-4. El pupilo de Darren Cahill llega a la final con un balance envidiable en 2026, habiendo superado previamente en este torneo a rivales como Denis Shapovalov y el joven brasileño Joao Fonseca.

Ahora, el cuatro veces campeón de Grand Slam espera por el desenlace del duelo entre el actual número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, y el ruso Daniil Medvedev. Independientemente del rival, Sinner ya ha asegurado su lugar en los libros de historia del deporte italiano al conquistar el desierto de California.

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