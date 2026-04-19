Goleada vinotinto en Lara: Venezuela aplasta a Bolivia y mantiene el sueño mundialista

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La selección vinotinto femenina firmó una actuación contundente en el Estadio Metropolitano de Lara al golear 8-0 a Bolivia en la séptima jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol. El conjunto dirigido por Pamela Conti mostró su superioridad desde los primeros instantes del encuentro, aprovechando además las facilidades otorgadas por una escuadra visitante que terminó el compromiso con apenas nueve jugadoras en el campo tras sufrir dos expulsiones. Esta victoria resulta vital para las aspiraciones venezolanas, ya que permite al equipo desplazar a Chile en la clasificación y consolidarse en la lucha por los cupos internacionales.

El festival de goles inició apenas al minuto 3 con una anotación de Génesis Flórez, quien marcó el camino de una ofensiva que no dio tregua durante los noventa minutos. La superioridad física y técnica de las locales fue evidente en cada sector de la cancha, permitiendo que la ventaja creciera de forma constante ante la incapacidad de respuesta del cuadro boliviano. El ambiente en las tribunas respaldó el despliegue de las jugadoras, quienes respondieron a la expectativa generada tras los recientes resultados positivos en la competición regional.

Deyna Castellanos fue una de las grandes protagonistas de la jornada, no solo por su desempeño futbolístico, sino por la carga emotiva de la fecha. La capitana venezolana, quien celebró su cumpleaños número 27 frente a la afición larense, fue la encargada de anotar el séptimo tanto del partido mediante la ejecución efectiva de un tiro penal. Previamente, Castellanos había utilizado sus plataformas digitales para convocar al público al estadio, encontrando una respuesta masiva que impulsó el rendimiento colectivo del grupo en una noche histórica para el balompié femenino nacional.

Con este triunfo categórico, Venezuela acumula 11 puntos y se sitúa en la tercera casilla de la tabla, superando por una unidad a la selección de Chile. Este posicionamiento es estratégico, pues mantiene a la Vinotinto en puestos que otorgan el acceso al torneo de repechaje intercontinental para el Mundial de Brasil 2027. El equipo ahora deberá enfocarse en las jornadas restantes de la Liga de Naciones para asegurar su presencia en la cita global y ratificar el crecimiento sostenido que ha mostrado el fútbol femenino en el país durante los últimos ciclos competitivos.

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