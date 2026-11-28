George Russell se adjudicó la pole position del Gran Premio de Catar, penúltima cita de la temporada 2026 de la Fórmula 1, tras superar por 0,128 segundos a su compañero de escudería Kimi Antonelli y sellar el dominio de Mercedes en la clasificación.

El británico capitalizó el rendimiento del monoplaza en las curvas de alta velocidad para reponerse de su error de la semana pasada en Las Vegas y buscará el domingo poner fin a una sequía de seis carreras sin subir al podio ni ganar desde septiembre.

Detrás, Antonelli expresó por radio su inconformidad con el muro de Mercedes por enviarlo primero a pista en los intentos decisivos, decisión que lo privó de aprovechar el rebufo y contrastó con el ritmo que había mostrado en los entrenamientos libres tras consagrarse como el campeón más joven de la categoría.

Lando Norris (McLaren) finalizó tercero a casi medio segundo de la punta y admitió que luce improbable desafiar a las flechas plateadas en carrera, seguido por su compañero Oscar Piastri, mientras Isack Hadjar (Red Bull) sorprendió en el quinto puesto por delante de Max Verstappen, y Ferrari cerró lejos de la referencia con Charles Leclerc séptimo y Lewis Hamilton noveno, separados por Arvid Lindblad (Racing Bulls).

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