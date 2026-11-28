Palmeiras se proclamó campeón de la Copa Libertadores tras derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final única disputada en Montevideo, resultado con el que el club brasileño sumó la cuarta corona continental de su historia.

La primera mitad estuvo marcada por la fricción constante y el juego cortado en Uruguay, donde ambos conjuntos se estudiaron con cautela y acumularon seis tarjetas amonestaciones antes del descanso.

Entre los momentos de mayor tensión del primer tiempo destacaron los cruces de Agustín Giay y el guardameta Carlos Miguel con Marcos Rojo, además de una acción individual de Lucas Evangelista por la banda izquierda que terminó estrellándose en el poste tras desviarse en la zaga argentina.

El cierre de los primeros 45 minutos dejó un cabezazo de Gustavo Gómez controlado sin mayores sobresaltos por Fernando Muslera, reflejando un trámite cerrado que mantuvo el marcador en blanco al entretiempo.

En el segundo tiempo, el cuadro paulista apostó por la posesión y la paciencia para abrir el camino hacia el título, encontrando la llave en una jugada elaborada en la que Jhon Arias peinó el balón hacia atrás para habilitar a Ramón Sosa, quien definió de primera y vio su tanto ratificado por el VAR.

Con la desventaja en el marcador, Estudiantes de La Plata adelantó líneas y presionó en busca de la igualdad mediante dos tiros libres ejecutados por Tobio Burgos —uno desviado en la barrera y otro sin dirección de arco—, pero el conjunto argentino careció de profundidad en los metros finales.

Al minuto 73, el Pincha generó su aproximación más clara a través de un centro preciso de Tiago Palacios que encontró el cabezazo picado de Edwuin Cetré, aunque Carlos Miguel intervino con solvencia para evitar el empate.

En los minutos finales, Jhon Arias dejó el terreno de juego al minuto 84 para dar ingreso a Andreas Pereira tras una actuación determinante, mientras Estudiantes movió el banquillo con Fabricio Pérez y Joaquín Correa en un último intento que no alteró la consagración del Verdão.

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