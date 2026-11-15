"Hay que respetar al más grande de la historia": fanático de Cristiano Ronaldo encara a João Neves

El mediocampista del Paris Saint-Germain, João Neves, protagonizó un inusual momento con un aficionado mientras atendía una sesión de firmas de autógrafos, en un episodio que reavivó la controversia generada meses atrás por sus opiniones sobre la figura de Cristiano Ronaldo.

Durante el intercambio con los seguidores, un fanático se acercó al futbolista portugués para reclamarle directamente por sus pasadas valoraciones sobre el histórico delantero, logrando captar la atención del volante en medio de la actividad pública.

El cruce trae a la memoria las reacciones desatadas durante la Copa del Mundo, cuando Neves calificó a "CR7" como un integrante más dentro del combinado nacional luso, comentario que generó intensos debates y críticas en las redes sociales entre los simpatizantes del delantero.

En el video del incidente, difundido ampliamente en plataformas digitales, se escucha al seguidor cuestionar al jugador con la frase: "João, ¿por qué se les olvida quién los hizo grandes? Hay que respetar al más grande de la historia", mientras el deportista continuaba cumpliendo con sus compromisos con los fanáticos.

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