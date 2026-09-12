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Henry Blanco dirigirá los entrenamientos de Bravos de Margarita desde el primer día de pretemporada

El estratega insular ratificó su presencia en la preparación previa con miras al debut del equipo el 14 de octubre frente a Cardenales de Lara.

Por Samuel Poleo
Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 08:30 am
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El mánager de Bravos de Margarita, Henry Blanco, confirmó su incorporación al conjunto insular desde la jornada inaugural de las prácticas de pretemporada, con el objetivo de supervisar la preparación del plantel de cara a la campaña 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

En declaraciones concedidas al espacio radial Taima de Onda 105.1 FM, el técnico caraqueño señaló que la decisión responde a la necesidad de evaluar el desarrollo cotidiano de los peloteros y estructurar el grupo que buscará el primer campeonato en la historia de la franquicia.

La gerencia insular mantendrá la conducción de Blanco tras culminar una etapa competitiva en la contienda anterior. La nómina margariteña iniciará oficialmente el calendario de la ronda regular el próximo 14 de octubre, cuando visite a los Cardenales de Lara en la jornada de apertura del circuito invernal.

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