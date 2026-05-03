Hito en Florida: Lismar Lyon establece nuevo récord nacional en 100 metros mariposa

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La natación venezolana ha alcanzado un nuevo peldaño de excelencia gracias a la actuación de Lismar «Lily» Lyon en el Fort Lauderdale Open 2026. La atleta, representante del estado Anzoátegui, logró una gesta sin precedentes al establecer un nuevo récord nacional en la prueba de los 100 metros estilo mariposa. Con un tiempo oficial de 59,32 segundos en piscina de 50 metros, Lyon no solo se adjudicó la medalla de oro en la competición estadounidense, sino que inscribió su nombre en los libros de historia del deporte acuático nacional.

Este registro cobra una relevancia especial al superar la marca establecida por Isabella Páez en el año 2016, la cual se había mantenido inamovible en los registros de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA). La consistencia y potencia demostrada por Lyon en el cierre de la prueba le permitieron ser la primera venezolana en bajar la barrera de los 60 segundos en esta distancia durante la actual temporada, consolidando un cambio generacional en la especialidad.

Consolidación en el panorama latinoamericano

El desempeño de la nadadora en Florida no se limitó a su victoria en los 100 metros. Lyon estuvo a punto de sellar un doblete histórico en la prueba de 50 metros mariposa, donde se quedó a apenas 0,02 segundos de igualar el récord nacional vigente. Esta exhibición de velocidad confirma que la atleta atraviesa el mejor estado de forma de su carrera, perfilándose como la principal carta de Venezuela para los eventos del ciclo internacional.

Con su marca de 59,32 segundos, Lismar Lyon ha logrado lo siguiente:

Ranking Regional: Se sitúa oficialmente en el quinto puesto entre los diez récords nacionales más rápidos de toda América Latina en esta distancia.

Posicionamiento Estratégico: Su tiempo la coloca en una situación de ventaja competitiva frente a las potencias regionales, como Brasil y Colombia, de cara a las próximas citas del calendario suramericano y panamericano.

La progresión técnica de «Lily» Lyon bajo la bandera de la «vinotinto del agua» proyecta un futuro prometedor para la natación venezolana. Tras romper una barrera que duró diez años, el foco de la nadadora se centra ahora en la preparación para las competencias continentales, donde buscará ratificar su condición de ser una de las mariposistas más rápidas de la región.

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