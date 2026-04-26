Hito histórico: la estatuilla del Premio Luis Aparicio se exhibirá en el Salón de la Fama

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La estatuilla del Premio Luis Aparicio, máximo reconocimiento individual para los beisbolistas venezolanos que destacan en la Major League Baseball (MLB), tendrá un nuevo y prestigioso hogar. A partir de este año, la pieza que se entrega desde hace 23 temporadas será expuesta en el Salón de la Fama de Cooperstown, compartiendo espacio físico con la placa de bronce del legendario campocorto de los Medias Blancas de Chicago y Orioles de Baltimore.

Este movimiento representa un reconocimiento institucional a la calidad del béisbol criollo en la Gran Carpa. Luis Aparicio Montiel sigue siendo, hasta la fecha, el único pelotero nacido en Venezuela con una placa en el templo de los inmortales. La presencia de la estatuilla junto a su nombre simboliza la conexión entre su legado histórico y las nuevas generaciones de estrellas que han recibido el premio, como Miguel Cabrera, José Altuve, Ronald Acuña Jr., Johan Santana y Eugenio Suárez.

Celebración doble en agosto

La fecha elegida para la inauguración de la exhibición es el próximo 12 de agosto, un día cargado de simbolismo para la historia deportiva de la nación. En esta jornada se conmemorarán dos efemérides fundamentales en la vida de "El Grande":

Aniversario de Inmortalidad: Se cumplen 42 años del ingreso oficial de Aparicio al Salón de la Fama en 1984.

Siete décadas de debut: Se celebran 70 años desde que el zuliano saltara por primera vez a un terreno de las Mayores en 1956, año en el que también conquistó el premio al Novato del Año.

Mikel Pérez, presidente de Line Up Internacional y creador del galardón, destacó que agosto será un mes de gran relevancia para el sentimiento deportivo nacional. Además de la llegada de la estatuilla a Nueva York, el ejecutivo recordó que apenas cuatro días antes, el 8 de agosto, Aparicio recibirá compañía simbólica en la ciudad de Chicago con la ceremonia de retiro del número de Oswaldo Guillén por parte de los Medias Blancas.

Legado del galardón

Desde su fundación en 2004, el Premio Luis Aparicio ha servido para certificar las campañas más brillantes de los exponentes nacionales en el mejor béisbol del mundo. Al elevar la estatuilla a Cooperstown, el galardón trasciende su función de trofeo anual para convertirse en un objeto de valor histórico que documenta el impacto de Venezuela en la MLB. La exhibición permitirá a los visitantes internacionales conocer de cerca la distinción que portan con orgullo los mejores exponentes del país que ha exportado cientos de jugadores al sistema de Grandes Ligas.

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