Ildemaro Vargas establece nuevo hito histórico: 27 juegos seguidos con hit para un venezolano

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Ildemaro Vargas inscribió este viernes su nombre en la cúspide del béisbol venezolano al extender su racha de juegos consecutivos conectando de hit a 27. Con un sencillo por el centro del campo en la misma primera entrada ante los Cachorros de Chicago, el infielder de los Diamondbacks superó el registro histórico para un jugador nacido en Venezuela, el cual compartía hasta ayer con Wilson Ramos, quien logró 26 encuentros seguidos con los Mets en 2019.

Esta cadena ofensiva, que se remonta al 26 de septiembre de la campaña pasada, ha convertido a Vargas en la gran revelación de las Mayores en 2026. Al desglosar la cifra, sus 24 partidos conectando imparables en el arranque de este calendario representan un nuevo récord para la franquicia de Arizona, superando registros de figuras emblemáticas del club. El segunda base de 34 años no se detuvo con el récord, sino que amplió su producción en el encuentro con un sencillo impulsor en el tercer capítulo.

El rendimiento de "El Caripito" en este inicio de serie en el Wrigley Field refuerza una temporada de ensueño en la que exhibe un promedio de .378. Su despliegue de poder también es notable, pues con seis cuadrangulares ya igualó su tope personal para una temporada (fijado en 2019) y se encuentra a las puertas de superar su mejor marca de carreras impulsadas (31), lograda el año anterior con Washington.

Este éxito actual contrasta con sus registros vitalicios al iniciar el año, donde promediaba .249 en más de 450 juegos en la Gran Carpa. La transformación de Vargas en un bateador de élite no solo le permite comandar la racha activa más larga de la liga, sino que lo posiciona como un referente histórico para el béisbol nacional, logrando una consistencia que ningún otro compatriota había alcanzado en las Grandes Ligas hasta la fecha.

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