¡Poder criollo! Maikel García dispara su tercer cuadrangular de la temporada

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El antesalista Maikel García destacó en la jornada de hoy al conectar su tercer cuadrangular de la temporada, que contribuyó a una ventaja parcial de los Reales de Kansas City, quienes terminaron perdiendo frente a los Atléticos 6-3.

Durante la parte alta del segundo episodio, el guaireño enfrentó al lanzador zurdo Jeffrey Springs y capitalizó un envío tipo sweeper a 75 mph, enviando la pelota a una distancia proyectada de 395 pies.

De acuerdo con los datos de seguimiento, la conexión registró una velocidad de salida de 99.9 mph y un ángulo de 30 grados, manteniendo un porcentaje de bateo esperado (xBA) de 0.581, informó Meridiano.

Iguala récord de Endy Chávez

Con este batazo, García igualó la cifra de 30 jonrones de por vida en las Grandes Ligas del expelotero Endy Chávez. Asimismo, el tercera base se sitúa a cinco carreras remolcadas de alcanzar la marca de las 200 impulsadas en su trayectoria profesional.

A pesar de su desempeño con el madero, el jugador protagonizó un momento de tensión en el mismo segundo inning mientras cumplía funciones defensivas. García recibió el impacto de una línea conectada a 106.5 mph en la zona del pulgar y la muñeca de su mano de fildear.

Mientras el cuerpo de trainers evaluaba la articulación del pelotero, el equipo técnico de Kansas City inició el calentamiento de un relevista en el bullpen como medida de precaución.

Tras una revisión médica de varios minutos sobre el terreno de juego para descartar lesiones de gravedad, se confirmó la permanencia del antesalista en el encuentro. García decidió seguir en acción tras superar las pruebas físicas iniciales realizadas por los especialistas del club.

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