Ildemaro Vargas hace historia: 26 juegos seguidos conectando en la MLB

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Ildemaro Vargas continúa consolidando una de las rachas ofensivas más impresionantes de los últimos tiempos en la MLB. Durante el encuentro de este jueves contra los Cerveceros de Milwaukee, el venezolano conectó un sencillo en el cuarto episodio ante los envíos de Shane Drohan, extendiendo su seguidilla a 26 partidos consecutivos con hit, contabilizando el cierre de la campaña anterior, y a 23 en lo que va de la actual temporada.

Este batazo no solo impulsó la primera carrera para Arizona, sino que posicionó a Vargas en un lugar privilegiado de la historia, ya que sus 23 juegos seguidos bateando de hit al comenzar una campaña representan la segunda racha más larga desde 1940, igualando lo hecho por el colombiano Edgar Rentería en 2006. En esta lista histórica, solo es superado por los 30 juegos de Ron LeFlore en 1976, mientras que ya dejó atrás los 22 juegos de Joe Torre en 1971.

El desempeño de Vargas ha tenido un impacto directo en los libros de récords para los jugadores nacidos en Venezuela, pues con sus 26 encuentros seguidos produciendo imparables, el infielder ha empatado la marca histórica para venezolanos que ostentaba Wilson Ramos desde 2019. Dentro de la franquicia de los D-backs, la hazaña también cobra dimensiones épicas al ocupar el tercer lugar histórico del equipo en una sola campaña, solo por detrás de los 30 de Luis González en 1999 y los 24 de Tony Womack en el año 2000. Al incluir rachas que abarcan múltiples temporadas, la seguidilla de 26 partidos lo empata en el segundo lugar de la organización con Paul Goldschmidt, situándose únicamente por detrás del registro de González.

La consistencia de Vargas lo mantiene como el poseedor de la cadena de hits activa más extensa en las Mayores, superando recientemente los 25 juegos consecutivos que logró Bryan Reynolds con los Piratas en 2024. El sencillo de este jueves, que se coló entre el campocorto y la antesala para avanzar a Corbin Carroll, reafirma la madurez ofensiva de un jugador que está inscribiendo su nombre junto a leyendas del béisbol. El mundo del deporte sigue ahora de cerca cada turno del venezolano, quien se encuentra a pocos pasos de intentar alcanzar los récords absolutos de longevidad ofensiva tanto en su club como en la liga.

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