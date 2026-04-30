UEFA Champions League: conoce el once ideal de los mejores jugadores de las semifinales

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La configuración del equipo ideal de la ida de semifinales de UEFA Champions League comienza en la portería con David Raya. El guardameta español del Arsenal fue fundamental para que el conjunto londinense rescatara un empate en su visita al Metropolitano, interviniendo de manera providencial ante remates de Julián Álvarez y Ademola Lookman. En la línea defensiva, la UEFA destacó la labor de Marc Pubill, central del Atlético de Madrid, quien mostró una solidez notable al ganar la mayoría de sus duelos individuales y realizar un bloqueo crítico en los instantes finales del partido.

Acompañando en la retaguardia, Gabriel Magalhães (Arsenal) y Dayot Upamecano (Bayern Múnich) completan la estructura. El brasileño destacó por sus siete despejes y su capacidad para neutralizar a Antoine Griezmann. Por su parte, el francés Upamecano no solo cumplió en labores de marca, ganando todas sus entradas, sino que además aportó en el marcador al anotar su primer gol de cabeza en la competición durante el festín goleador en el Parque de los Príncipes.

El centro del campo está dominado por la dinámica del Paris Saint-Germain. Vitinha fue el motor que mantuvo la fluidez del equipo francés con sus pases entre líneas, mientras que el joven João Neves brilló tanto en ataque —marcando de cabeza— como en defensa, al realizar un marcaje individual efectivo sobre Jamal Musiala.

En las bandas, el talento joven se impuso con Michael Olise (Bayern Múnich), quien registró la cifra más alta de regates de la semana con diez intentos, y Khvicha Kvaratskhelia (Paris). El extremo del PSG alcanzó por primera vez la decena de goles en una sola edición de la Champions tras firmar una actuación de dos tantos ante el conjunto bávaro, consolidándose como la principal arma de desequilibrio de Luis Enrique.

La línea ofensiva combina experiencia y una efectividad letal. Ousmane Dembélé (Paris) fue elegido tras participar directamente en tres anotaciones: convirtió un penalti, asistió a Neves y sentenció con un disparo de precisión para el quinto gol de su equipo. A su lado, Luis Díaz (Bayern Múnich) representó la amenaza constante del club alemán, liderando la estadística de conducciones de larga distancia (11 internadas de más de diez metros) y anotando un gol de gran factura.

Finalmente, el once lo completa Antoine Griezmann (Atleti). En el que representó su último partido de Champions en el Metropolitano, el francés ofreció una exhibición táctica, organizando el juego en todo el frente de ataque y quedando muy cerca de anotar en dos ocasiones claras. Con esta selección, la UEFA reconoce los distintos estilos que mantienen abiertas ambas eliminatorias de cara a los partidos de vuelta.

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