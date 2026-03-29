Indignación en Barcelona: Raphinha cae lesionado con Brasil y se encienden las alarmas

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La "fecha FIFA" ha vuelto a pasar factura al club catalán de la forma más inoportuna. Raphinha, pieza fundamental en el esquema de Hansi Flick, fue titular en el Gillette Stadium de Massachusetts en un encuentro sin puntos en juego. Tras una primera parte exigente, el jugador notificó dolores en el bíceps femoral de su pierna derecha, obligando a Carlo Ancelotti a sustituirlo de inmediato por Luiz Henrique.

En las oficinas del Camp Nou la sensación es de incomprensión total. El club lamenta que un futbolista con historial de percances musculares este curso haya sido expuesto a un viaje transatlántico de miles de kilómetros y a una carga de minutos importante en un contexto de amistosos. El desgaste por el jet lag y la intensidad del choque ante los galos han sido señalados como factores determinantes en este nuevo contratiempo físico.

El enfado de Hansi Flick y las consecuencias

El técnico alemán, Hansi Flick, no ocultó su descontento ante lo que considera un riesgo innecesario en un momento donde el Barça se juega los títulos locales y continentales. Raphinha se ha convertido en el "alma" del ataque culé, y su ausencia podría trastocar seriamente los planes tácticos para los próximos compromisos ligueros.

Indemnización FIFA: Si la baja del brasileño supera los 28 días, el Barcelona tendría derecho a una compensación económica por parte de la FIFA a través del Programa de Protección de Clubes. No obstante, para la directiva, el dinero es un consuelo menor frente a la pérdida deportiva del jugador.

Pruebas médicas: Se espera que el extremo regrese a Barcelona en las próximas horas para someterse a exámenes oficiales que determinen el alcance exacto de la rotura o sobrecarga muscular.

A falta de solo dos meses para el final de la temporada de clubes y con el Mundial de Norteamérica en el horizonte, este parón de selecciones deja una factura muy alta en la planificación deportiva del equipo español.

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