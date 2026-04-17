Inversión en Cataluña: Lionel Messi se convierte en el nuevo propietario de este club español

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Lionel Messi es el nuevo propietario de la UE Cornellà, club que milita en la Tercera Federación del fútbol español, tras haber formalizado hoy la compra del 100% de las acciones de la entidad.

La adquisición, confirmada mediante un comunicado oficial, marca el inicio de una nueva etapa administrativa para el equipo del Baix Llobregat. Con esta operación, el ocho veces Balón de Oro busca consolidar un proyecto deportivo a largo plazo en una de las instituciones con mayor tradición en la formación de jóvenes talentos dentro del ecosistema futbolístico catalán, aprovechando la sólida estructura de cantera que caracteriza al club desde su fundación en 1951.

Tradición y formación de élite

La UE Cornellà ha destacado históricamente por ser un semillero de primer nivel, logrando proyectar a numerosos futbolistas hacia la élite profesional. Entre los nombres más reconocidos que iniciaron su trayectoria o pasaron por sus filas figuran:

David Raya: Portero del Arsenal y la selección española.

Jordi Alba: Excompañero de Messi en el FC Barcelona y actual jugador del Inter Miami.

Javi Puado: Capitán del RCD Espanyol e internacional absoluto.

Gerard Martín: Defensa con creciente protagonismo en el primer equipo del FC Barcelona.

Aitor Ruibal e Ilie Sánchez: Referentes en el Real Betis y la MLS, respectivamente.

Ascenso y crecimiento institucional

Más allá del prestigio histórico, el proyecto liderado por Messi tiene como prioridad inmediata el crecimiento deportivo. Actualmente, el club se encuentra en la pelea directa por el ascenso a Segunda Federación, ocupando la tercera posición en el Grupo 5 de la Tercera Federación con 55 puntos tras 30 jornadas disputadas. La nueva propiedad tiene como meta estabilizar la institución, potenciar las instalaciones del Nou Estadi Municipal y aplicar un plan estratégico que combine la ambición competitiva con la sostenibilidad financiera del club.

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