Jannik Sinner acecha el trono de Djokovic: récord histórico en el Miami Open

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Jannik Sinner sigue imparable en este inicio de 2026. El tenista transalpino ha logrado igualar una de las marcas más exigentes de la era moderna: los 24 sets seguidos ganados en torneos de categoría Masters 1.000, un registro que hasta ahora ostentaba en solitario Novak Djokovic desde su dominio absoluto en 2016. Sinner selló esta hazaña tras despachar al bosnio Damir Dzumhur con un sólido doble 6-3 en poco más de una hora de juego, asegurando su presencia en la tercera ronda del torneo de Florida.

La racha del italiano es un reflejo de su actual estado de gracia. Sinner no cede un solo parcial en este tipo de torneos desde que inició su andadura en el Masters de París 2025, título que conquistó con autoridad. Posteriormente, extendió su dominio en el pasado Indian Wells, donde también levantó el trofeo sin mostrar fisuras. Esta consistencia lo sitúa ahora en la misma mesa que el Djokovic de hace una década, quien logró su marca precisamente encadenando los títulos de Indian Wells y Miami de forma consecutiva.

La oportunidad de superar la leyenda

El lunes se presenta como una fecha clave para el tenis italiano. Sinner tendrá la oportunidad de superar definitivamente al serbio cuando se enfrente al francés Corentin Moutet en la tercera ronda. De ganar el primer set de ese encuentro, el vigente campeón de Miami establecería un nuevo récord histórico de 25 sets consecutivos en Masters 1.000, consolidando su candidatura como el relevo generacional más firme del circuito.

Además del récord de sets, el número 2 del mundo tiene un objetivo mayor en el horizonte: convertirse en el octavo tenista masculino en la historia capaz de completar el "Sunshine Double", es decir, ganar Indian Wells y Miami en el mismo año. Tras su victoria en el desierto californiano hace apenas unos días, Sinner parece tener el ritmo y la confianza necesarios para inscribir su nombre junto al de leyendas como Federer, Agassi o el propio Djokovic.

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