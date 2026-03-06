Japón aplasta a China Taipéi con un histórico Shohei Ohtani en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Japón envió un mensaje de autoridad al mundo del béisbol este viernes 6 de marzo. En su debut en el Clásico Mundial, el conjunto nipón no tuvo piedad ante China Taipéi, logrando una victoria por la vía del "nocaut" con un marcador de 13-0. El encuentro estuvo marcado por una exhibición ofensiva sin precedentes en la historia del certamen, liderada por el talento generacional de Shohei Ohtani.

El momento que definió el compromiso ocurrió en la segunda entrada, donde Japón estableció un nuevo récord de anotaciones para un mismo episodio en el Clásico Mundial al registrar 10 carreras. El punto culminante fue el grand slam de Ohtani ante una curva de Hao-Chun Cheng, que envió la pelota a las gradas del bosque derecho. El astro japonés celebró recorriendo las bases con el nuevo gesto del equipo, simulando "batir té matcha", una imagen que rápidamente se volvió viral.

Una entrada para los libros de historia

El despliegue japonés en ese segundo capítulo fue un monólogo de efectividad:

Récord de equipo: 15 bateadores pasaron por el plato, superando las 9 carreras que Estados Unidos anotó en un inning en 2023.

Hazaña individual: Ohtani impulsó 5 carreras en una sola entrada (el grand slam y un sencillo remolcador posterior), estableciendo una nueva marca histórica individual en el torneo.

Aporte colectivo: Figuras como Masataka Yoshida, Munetaka Murakami y Sosuke Genda se sumaron a la fiesta de batazos para sentenciar el juego tempranamente.

Dominio en el montículo

Desde la lomita, el Jugador Más Valioso de la última Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, cumplió con una labor dominante durante casi tres episodios. Aunque China Taipéi logró llenar las bases en el tercer tramo, el relevista Shoma Fujihara entró para apagar el fuego con un ponche clave, manteniendo la blanqueada intacta.

Tras este resultado, Japón se prepara para uno de los duelos más esperados del Grupo A: el enfrentamiento contra Corea este sábado. Por su parte, China Taipéi deberá buscar una victoria ante la República Checa para evitar las posiciones de descenso a la fase clasificatoria. Ohtani, al finalizar el encuentro, mantuvo la calma característica del campeón: "Debemos volver a casa temprano, dormir bien y prepararnos para lo que viene".

